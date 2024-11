Iltempo.it - "Svilita e annullata": Boccia scrive a Mattarella. Poi attacca Meloni e la stampa

Oggi, come il 25 novembre di ogni anno, si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e Maria Rosaria, l'imprenditrice che ha portato l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano alle dimissioni, ha colto l'occasione perre una lettera al presidente della Repubblica Sergio. "Sono una cittadina della Repubblica la cui vita da mesi è sottoposta al tentativo di essereedda atteggiamenti prevaricatori, favoriti da un particolare e pericoloso sistema d'informazione ancora troppo attento a non pestare i piedi al potere", ha esordito. Poco dopo l'attacco a Giorgia: "Nel tentativo di salvaguardare le logiche di partito ed alcune scelte infelici è disposta dare in pasto all'intero Paese l'immagine fuorviante di una Donna senza morale capace di chissà quali malefatte".