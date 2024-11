Ilgiorno.it - Quale eredità lascia alle donne questo 2024?

Parsi Mentre scrivo ho, tra le cartelle del mio scrittoio viaggiante, le bozze del Kit Programma Off: “L’delle”. E in cosa consiste l’che,sospeso tra il long- Covid e i suoi effetti collaterali, due guerre all’attenzione costante dei media, una in Ucraina e l’altra in Israele-Palestina da aggiungerealtre 56 già in atto nel mondo, per, continuità, sfruttamento; e, ancora, il degrado climaticooffesa alla Natura del “Friday for future” di “Gretiana” memoria e le sfilate hitleriane di Kim Jong-un, il panciuto, obeso dittatore Nord coreano che, oggi, corre in militare aiuto di Putin e della Cina per assicurarsi quella sopravvivenza alimentare che aveva ed ha tolto al suo popolo per armarsi e lanciare razzi?, di certo, il dubbio sul destino di Asghar Jahangir, la studentessa iraniana che si è spogliata rimanendo in reggiseno e sleep per protestare contro le restrizioni religiose in fatto di vestiario - e non soltanto!- imposte dal regime degli Ayatollah nella repubblica islamica dell’Iran.