Trump taglierà i 300 milioni stanziati da Biden alla organizzazione pro aborto. E piazza un Pro Vita alla Salute

Donaldha scelto il medico pro-life Dave Weldon della Florida per guidare i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Weldon è un esponente repubblicano e in passato ha espresso posizioni molto nette contro la clonazione umana. Ha anche mediato un accordo con i parlamentari per impedire i brevetti su organismi umani, compresi gli embrioni geneticamente modificati.Che cos’è Planned ParenthoodWeldon si è schierato inoltre contro la rimozione del tubo di alimentazione di Terri Schiavo, una donna della Florida la cui battaglia familiare sul suo stato vegetativo si è trasformata in un dibattito nazionale. La nomina di Weldon probabilmente placherà alcuni sostenitori anti-.Il governo americano toglierà inoltre i 300di dollari di finanziamento a Planned Parenthood, su proposta di Elon Musk e Vivek Ramaswamy che guideranno il dipartimento per l’efficienza del governo