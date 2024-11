Anteprima24.it - FOTO/ Celebrazione della “Virgo Fidelis”, patrona dell’arma dei Carabinieri

Tempo di lettura: 3 minutiPresso la “Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù” di Benevento, è stata celebrata la Santa Messa in onore”,dei, alla presenza del Prefetto dott.ssa Raffaela Moscarella e delle altre Autorità civili e militariprovincia.Alla, officiata dall’Arcivescovo di Benevento S.E. Mons. Felice Accrocca e concelebrata dal Cappellano Militare don Salvatore Varavallo, responsabile del Servizio Assistenza Spirituale dei Comandi Provinciali di Benevento, Avellino e Caserta, hanno partecipato una rappresentanza dei militari in servizio presso il Comando Provinciale e il Gruppo Forestale di Benevento, i familiari dei caduti decorati al Valor Militare e Civile e vittime del dovere, gli orfani dei militari, nonché una folta rappresentanza del personale in congedo dell’Associazione Nazionalee dell’Associazione Nazionale Forestali.