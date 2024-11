Gaeta.it - Collaborazione storica tra Federazione Italiana Rugby e Alperia per il supporto delle Nazionale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’accordo tra lasottolinea un importante passo verso la sostenibilità nel mondo dello sport. Presentato all’Allianz Stadium di Torino, questo partnership si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le pratiche ecologiche sia nelche in altri sport.La partnership e il test-match contro la Nuova ZelandaLa FIR ehanno ufficializzato la loroin occasione della presentazione alla quale hanno partecipato il Presidente della FIR, Andrea Duodo, e il CEO di, Louis Amort. Questa partnership prevede chediventi il top sponsorSeniores per il periodo 2024/2025 e il logo dell’azienda sarà visibile sui materiali di allenamentosquadre maschile, femminile e Under 20.