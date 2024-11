Biccy.it - Arresto di Basciano, le parole dell’avvocato: gli audio di Corona

Leggi su Biccy.it

L’indiscrezione sul presuntodi Alessandroha fatto il giro dei social in poche ore, ma lui su Instagram ha smentito con due storie, che poi ha cancellato dopo pochi minuti. Fabrizioè poi intervenuto per confermare la veridicità della notizia data dal suo sito Dillinger News ed ha anche aggiunto di aver parlato con l’avvocato dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip: “Adesso è in galera. Ho unallucinante che tra poco trovate in esclusiva nelle story. L’avvocato dimi ha raccontato in sintesi tutti i procedimenti penali e le denunce tra lui e Sophie. Tra poco pubblicherò tutto, ogni singola parola su questo caso e saprete tutta la verità di ciò che è successo“.di Alessandroparla con l’avvocato del dj: “Ma uno che smentisce mentre è con i Carabinieri?!”Effettivamente Fabrizioha pubblicato deglidi una telefonata con un uomo che sostiene di essere l’avvocato di