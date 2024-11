Sport.quotidiano.net - L’Italia balla sul mondo. BJK Cup, capolavoro Paolini. Garbin e le lezioni di gloria

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non fermateci più, perché "questo sorriso è per sempre". Il viso dipinto di gioia di Tathianaè quello di chi, parole sue, "corona il sogno di una vita". Finalmente si stringe ci si specchia su quella Billie Jean King Cup lucente, inseguita, ammirata, solo sfiorata lo scorso anno quando, durante la premiazione, la capitana azzurra annunciò la malattia. Oggi – dopo le battaglie del campo e della vita – la coppa è finalmente tornata in Italia a 11 stagioni di distanza, riportata da un gruppo di donne straordinarie. E non poteva accadere che nell’anno perfetto del tennis azzurro: la vittoria finale contro la Slovacchia (ma pure tutto il resto del torneo) è il merito di un plotoncino di ragazze dal carattere di ferro. Due bonsai di grinta dipinti d’oro come Jasminee Sara Errani.