Oasport.it - LIVE Bronzetti-Hruncakova, Italia-Slovacchia BJK Cup in DIRETTA: inizia la finale a Malaga!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12 Viktoriaè n.238 nel ranking ATP, Lucian.78. Ma abbiamo visto in semicome le classifiche contino poco o nulla in questa competizione.17.10la fase di riscaldamento.17.10 Luciavince il sorteggio.17.08 Tutti con le azzurre, amici di OA Sport! Proviamo a riportare inla coppa dopo 11 anni!17.06 INNO DI MAMELI!17.05 Si parte con l’inno slovacco.17.04che si schierano in mezzo al campo, ci si prepara agli inni.17.03 Entrano in campo le squadre!17.02 Vedremoquale partita deciderà di fare: mettere in mostra un tennis più percentuale piuttosto che prendersi rischi. Dipenderà anche dallache, da ferma, tira molto forte.17.00 Ci si appresta a vivere unache si preannuncia piena di emozioni.