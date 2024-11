Leroy Sane deluderà Arsenal e Manchester United dopo aver ammesso di avere pensieri solo per il Bayern Monaco

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-20 15:07:45 Giorni caldissimi in redazione!afferma che i suoisono “alessere emerso come obiettivo segnalato per due club della Premier League.L’esterno della Germania è in scadenza di contratto a fine stagione e rappresenta un acquisto interessante per qualsiasi club che voglia ottenere un giocatore della nazionale comprovata a parametro zero.sono già state menzionate come potenziali destinazioni per il 28enne, ma ha confermato che sono in corso trattative per prolungare la sua permanenza all’Allianz Arena.© ?????Sané ha assunto temporaneamente per la prima volta la fascia di capitano della nazionale tedesca nella partita di ieri contro l’Ungheria. pic.twitter.com/2MeH3Uwmta— FC(@FCEN) 20 novembre 2024Ha detto a Sport Bild: “Siamo in trattative.