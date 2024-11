Piperspettacoloitaliano.it - Il Clandestino 2 cancellato, perché non ci sarà la seconda stagione della fiction con Edoardo Leo

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Il2 si farà ? Le ultime notizie sullaLa“Il” conLeo è finita il 14 maggio 2024 su Rai 1. Il pubblico, già interessato a un possibile sequel, stava aspettando una risposta da parte di Rai. I risultati auditelserie tv non sono stati eccezionali, complice anche il periodo di aprile-maggio che storicamente raccoglie meno interesse nei telespettatori che si stanno preparando all’arrivo dell’estate. Il2 si farà, o è stato? Ecco le ultime notizie.Quando esce Il2 ? Era già tutto confermatoLa primade Ilha debuttato con il 19,6% di share. Gli ascolti sono arrivati al 17%, una cifra non altissima, ma comunque sufficiente per sconfiggere l’avversario del lunedì sera (L’Isola dei Famosi).