Governo in campo per la transizione. Un’energia green che salvi il pianeta e i posti di lavoro

di Deborah Bonetti LONDRA Negli anni 2000 l’Inghilterra era praticamente auto-sufficiente nel settore energetico e fino al 2004 addirittura esportava energia a terzi. Una situazione di grande privilegio che garantiva prospettive rosee per l’intera economica della nazione. Le cose però sono poi cambiate drasticamente e già nel 2010 si trovava a dover importare 25% del suo fabbisogno energetico dall’estero, percentuale che ha poi avuto un’impennata negli ultimi anni. Attualmente, il 20% del fabbisogno energetico del Regno Unito viene importato dall’Europa e il paese produce molto meno di quanto importa. Gran parte del gas proviene dalla Norvegia, mentre il petrolio arriva soprattutto dagli Stati Uniti. Le importazioni dalla Russia, già basse in precedenza, sono scese a zero dopo l’inizio del conflitto con l’Ucraina.