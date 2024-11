Movieplayer.it - Adorazione, la recensione: l'Agro Pontino per un teen dramma dalle buone idee, sviluppate male

Leggi su Movieplayer.it

La scomparsa di una ragazza getta nel panico una comunità stracolma di vizi e segreti. Il risultato? Una certa suggestione, ma la costruzione non è sempre convincente. Su Netflix. Dopo Baby e Summertime, Netflix ci riprova e propone una nuova serie adolescenziale. A metà strada tra ildrama e lo young adult, prendendo liberamente spunto dal romanzo omonimo di Alice Urciuolo ecco. La trama? Semplice e lineare: una ragazza - ribelle e anticonformista e per questo mal vista da gran parte della comunità dell'di cui fa parte - scompare. Una scomparsa che farà mettere in discussione tutto quello che il gruppo di amici sapeva su di lei. Se nel libro la parte investigativa lasciava maggiormente spazio all'evoluzione dei personaggi e al romanzo di formazione che .