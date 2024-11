Ilrestodelcarlino.it - Riapertura del ponte, cambia il traffico

Il Comune di Ascoli ha comunicato una nuova regolamentazione della circolazione stradale a partire da oggi a sabato nella frazione di Brecciarolo per la parzialedelsul Bretta e la chiusura temporanea di un tratto stradale di Via dei Giaggioli per il completamento dell’opera. Un provvedimento deliberato a seguito della richiesta di Geosistem. L’ordinanza dispone di istituire in via dei Giaggioli, per il tratto compreso tra ilsu Bretta e la porzione est l’interdizione della viabilità veicolare e pedonale in corrispondenza della spalla est del(civico 1 di via dei Giaggioli) per il tratto necessario all’installazione del cantiere stradale. Prevista laalla circolazione stradale sul, con istituzione del senso unico alternato regolato a mezzo semafori; il limite massimo di velocità è stato fissato a 20km/h.