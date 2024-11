Quotidiano.net - Norvegia, il figlio della principessa ereditaria arrestato per stupro

Oslo, 19 novembre 2024 - La polizia norvegese ha annunciato stamani l'arresto delMette-Marit dicon l'accusa di. Nato da una relazione precedente al matrimoniomadre nel 2001 con Haakon, erede al trono norvegese, Marius Borg Hoiby, 27 anni, è statoieri sera. È sospettato di aver avuto "un rapporto sessuale con una persona che era priva di sensi o comunque incapace di resistere a questo atto", ha detto la polizia in una nota. "All'inizio di settembre, la polizia ha ricevuto informazioni che Marius Hoiby aveva, in diverse occasioni, avuto contatti indesiderati con la donna che è stata vittima dell'incidente (.) il 4 agosto", ha spiegato la polizia, secondo quanto riporta Le Parisien. Sulla base di queste denunce, "la polizia gli ha imposto un ordine restrittivo ma recentemente ha appreso che Marius Hoiby l'aveva violentata e quindi si è deciso di arrestarlo per il rischio di recidiva", è stato spiegato nella nota, precisando che l'arresto è avvenuto lo scorso venerdì pomeriggio.