Scuolalink.it - Per le scuole italiane: Cittadinanzattiva lancia il contest fotografico “Scatti di sicurezza”

Leggi su Scuolalink.it

ha avviato un nuovo progetto educativo rivolto a tutte le, pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado. Ildi” invita gli studenti a riflettere sullanellee sul territorio, affrontando temi legati allastrutturale degli edifici scolastici e alla gestione dei rischi naturali come terremoti e alluvioni. L’iniziativa ha come obiettivo sensibilizzare giovani e comunità sui temi della, stimolando la partecipazione attiva degli studenti. Obiettivi dele tematiche delle fotografie Ilvuole coinvolgere gli studenti in un processo di osservazione e riflessione sulle condizioni dinellee nelle loro città. Le fotografie, realizzate dai partecipanti, potranno avere due principali approcci: Denunciare situazioni di in: come edifici scolastici danneggiati o carenti in termini di