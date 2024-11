Rugby serie B | ore 1430 c’è Rovato al Bonori A Pieve di Cento aspettano il Modena L’Emil Banca di Brolis cerca la fuga solitaria

Sport.quotidiano.net - Rugby serie B: ore 14,30 c’è Rovato al Bonori. A Pieve di Cento aspettano il Modena. L’Emil Banca di Brolis cerca la fuga solitaria

Doppia sfida casalinga per le bolognesi. Alle 14.30 EmilBologna esono attese da due importanti sfide tra le mira amiche valide per la quinta giornata.di Francesco, capolista soliaria ospita alil. Sfida sulla carta alla portata dei bolognesi che però diffidano di unche è reduce da due successi cone Botticino, e a parte il passo falso nella prima di campionato con il Bergamo, ha dato del filo da torcere anche al Brixia, cedendo alla fine di un solo punto. Il pronostico, anche grazie al vantaggio del fattore campo è tutto per il Bologna che vorrà confermare la vittoria nel derby e centrare un altro risultato consolidando il primo posto. Così capita in questo periodo ai giocatori di, anche quelli del Bologna, per celebrare nel migliore dei modi "Movember", la campagna internazionale per sensibilizzare gli uomini sul tumore della prostata e ai testicoli, si sono fatti crescere i baffi e hanno organizzato unadi eventi per raccogliere fondi per la Movember Foundation.