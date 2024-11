Oasport.it - Pattinaggio artistico: straordinaria Lara Naki Gutmann! L’azzurra terza al Finlandia Trophy

16 novembre 2024. Si fa la storia delitaliano in quel di Helsinki, città che sta ospitando questo weekend il, quinto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di. Dopo sette anni di digiuno infatti il movimento azzurro femminile torna sul podio della competizione itinerante. E il merito è tutto di unaclassificata sbriciolando il proprio primato personale. Una gara eccezionale per la trentina, scesa in pista con la pressione a livello massimo, complice le grandi prestazioni delle avversarie dirette concorrenti per la top 3. Ma qualcosa è cambiato nell’allieva di Gabriele Minchio, molto più combattiva e soprattutto sicura dei propri mezzi, come certifica un layout portato a casa in totale scioltezza, in cui ha messo sul piatto buona qualità in alcuni elementi e soprattutto una dimestichezza nelle componenti del programma finalmente premiate dalla giuria.