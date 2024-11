Inter-news.it - Montella conferma: «Calhanoglu tolto per infortunio! Dominante»

Leggi su Inter-news.it

quanto detto da Hakansubito dopo Turchia-Galles. Il CT ha rivelato il perché del cambio del giocatore dell’Inter.– Vincenzoquanto detto anche da: «È davvero difficile togliere Hakan dal campo. Non lo vorresti togliere in nessuna squadra al mondo. È un giocatore. C’è stato un. Ecco perché lo abbiamo».RAMMARICO – Poiparla della partita della sua Turchia: «Purtroppo abbiamo concluso con un pareggio, ma vogliamo raggiungere i risultati che desideriamo con la prossima partita. Mi congratulo con i nostri giocatori. Abbiamo dominato la partita dall’inizio alla fine, abbiamo avuto tante occasioni, ne abbiamo concessi pochissimi, ma non è successo. Ci concentreremo sulla vittoria della prossima partita».