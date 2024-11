Anteprima24.it - FOTO/ Babbo Natale degli Angeli arriva al cimitero di Avellino

Tempo di lettura: 2 minutito adper portare doni speciali e bambini speciali.E’ sbarcata in città l’iniziativa de “Il”, un enigmatico personaggio che ha iniziato la sua attività di volontariato e a favore dei più piccoli a Taglio del Po, in provincia di Rovigo, ma la cui provenienza rimane avvolta nel mistero.Un moto di generosità e solidarietà verso le famiglie dei bambini che non ci sono più, oggi per esaudire il desiderio di tre mamme e nonne di portare aldia piccoli bimbi Gennaro, Salvatore e Pierfrancesco il loro amico speciale.800 Km e 8 ore di strada chefatti in auto per raggiungere la nostra città, per i suoi piccoli amici e i loro genitori.“I miei bimbi guerrieri, il loro amore, i loro genitori, per realizzare un sogno di speranza”, scrive il misteriososul suo profilo social per annunciare l’iniziativa:”ha accettato di esaudire un desiderio di una Mamma speciale.