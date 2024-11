Ilfoglio.it - Pyongyang ha da guadagnare dall’affare con Putin. Ma è anche un azzardo

L’armistizio di Panmunjom, che mise fine ai tre anni di guerra di Corea, fu firmato nel luglio del 1953. Dunque, 71 anni fa. Le fotografie o i video copiosamente accessibili dalla Corea del nord, sia pure tutte ufficiali o passate attraverso il controllo statale, mostrano spesso attorno a Kim Jong-un militari in uniforme dal petto costellato di medaglie al valore. Alcune giacche hanno un prolungamento di stoffa fino al ginocchio o usano direttamente i pantaloni per fare spazio alle medaglie in eccedenza. I veterani della guerra sono sulla novantina. Ma interi plotoni di ufficiali dall’aspetto giovanile sfilano metallizzatiloro dalle decorazioni, e ci si chiede in quali imprese d’armi abbiano guadagnato la gloria. “Il regime dida decenni fornisce armi al cosiddetto Asse della resistenza e adesso alla Russia.