Linkiesta.it - Preso dalle scaramucce su Fitto, il Pd sorvola sulla nuova era reazionaria trumpiana

Leggi su Linkiesta.it

Fa una certa impressione che, davanti al Progetto Reazionario Mondiale di Donald Trump, i socialisti europei giochino con il fuoco sulle nomine europee, e rischino di dare un colpo al fragile equilibrio post-europee. In ogni caso, a cospetto della disfatta epocale dei democratici americani, la vicenda della nomina di Raffaelea vicepresidente della Commissione europea – davvero una pagina molto politicista – appare ben piccola cosa. Dentro questa storia che avrà pure un suo senso, ma che non interessa certo le masse, la delegazione europea del Partito democratico si sta dimostrando confusa e infelice (e non è la prima volta che a Bruxelles i dem italiani si rivelano pasticcioni, basti pensare ai voti sulle armi all’Ucraina). Ha scritto sul Mattino parole severe un osservatore che certo non è un nemico del Pd, Paolo Pombeni: «Perché il Pd non riesce a prendere una posizione chiara? Perché Elly Schlein paga il prezzo di aver messo nelle liste europee personalità di scarsa competenza politica e prorompente protagonismo mediatico e contestativo», e per di più «vuole tenere un campo largo in cui convivere con M5s e Avs che a una strategia di realismo operativo non pensano proprio».