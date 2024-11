Anticipazionitv.it - Stefano Tediosi al Grande Fratello 25: la reazione di Erica Migliano

Leggi su Anticipazionitv.it

è entrato ufficialmente nella casa delil 12 novembre 2024, portando con sé una scia di curiosità e gossip. Legato sentimentalmente a FedPetagna, conosciuta a Temptation Island Winter,ha attirato l’attenzione con una frase tatuata sul collo: “In ogni caso è sempre colpa mia”. La dichiarazione ha provocato laimmediata di, che ha pubblicato un messaggio criptico su Instagram: “Direi che hai scelto la frase perfetta da tatuarti per raccontare chi sei. peccato che parla più la pelle che le azioni!”. Intanto, emergono voci che descrivonocome amante die non come ex fidanzata, portando nuovi dettagli alla luce.25: la frase del tatuaggio e il commento disuDurante la diretta,ha spiegato il significato del tatuaggio sul suo collo: “In ogni caso è sempre colpa mia”.