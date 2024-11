Terzotemponapoli.com - Kenneth Taylor, il nuovo obiettivo del Napoli per la mediana

La società partenopea è determinata a migliorare la competitività della rosa, con l’di mantenersi tra le squadre di vertice e, soprattutto, di garantire un ritorno stabile nelle competizioni europee, in particolare in Champions League. In vista della finestra di mercato di gennaio, sono già emersi alcuni profili di giocatori che potrebbero rinforzare il centrocampo azzurro, tra cui spicca, giovane talento olandese attualmente in forza all’Ajax.Chi è: caratteristiche e stile di giocoSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilavrebbe puntato gli occhi su, un centrocampista del 2002 che si è distinto in Eredivisie e in Europa League con prestazioni di alto livello.è un giocatore versatile, che parte spesso dalla fascia sinistra per poi accentrarsi, cercando l’inserimento in area.