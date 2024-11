Rompipallone.it - Lecce, il Maestro si presenta: parole nettissime di Giampaolo su Rebic

Ultimo aggiornamento 12 Novembre 2024 11:34 di AlessiaIlriparte da: ilsi èto pochi minuti fa in conferenza stampa e ha detto la sua anche su.Il, dopo l’esonero di Luca Gotti, ha deciso di ripartire da Marco. Il, come è stato rinominato nel mondo del calcio, si è oggito ufficialmente al club e ai tifosi insieme al presidente Sticchi Damiani.è apparso determinato, tanto che ha affermato sicuro: “per me è una grande opportunità. Ritengo ci siano calciatori che abbiano le caratteristiche per esprimere il mio pensiero. È un sì motivato da argomenti tecnici. Avevo proposte all’estero, un estero che aveva solo un sapore economico e non tecnico. Corvino mi ha chiesto di lavorare. Mi ha parlato dicome una città bellissima.