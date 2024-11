Tpi.it - La testimonianza di un’operaia di Pinerolo: “Licenziata dopo la denuncia di molestie sul lavoro: ho mandato 300 curriculum, mai una risposta”

Operaia diladiunadisule ancora disoccupata: è quanto accaduto ad Angelina Castrignano, operaia di 49 anni di.Divorziata, due figli ormai grandi, la donna era addetta al confezionamento formaggi in un caseificio fino a quando il responsabile di turno ha iniziato a molestarla e toccarla.L’operaia hato gli abusi sia ai suoi superiori che ai carabinieri ma quando le è scaduto il contratto non le è stato rinnovato.Risultato? Da due anni è disoccupata così come ha raccontato al Corriere della Sera: “Hoquasi 300. Spesso ho fatto colloqui ma poi il contratto non è arrivato. Mi era stato promesso prima di andarmene. Mi avevano detto: non lavorerai più. Non so se è un caso o no, ma è vero”.