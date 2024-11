Lanazione.it - Il regista Andrea Segre presenta il film “Berlinguer“

Grande attesa per l’arrivo dele documentaristache oggi sarà in Umbria perre il suo nuovo. La grande ambizione, interpretato da Elio Germano (nella foto ile l’attore). L’appuntamento è per questa sera alle 21 al PostModernissimo a Perugia ma nel pomeriggio è previsto anche un incontro al Cinema Concordia di Marsciano, al termine della proiezione in programma alle 18. Questo secondo appuntamento è organizzato in collaborazione con Anonima Impresa Sociale, che continua a sostenere lo sviluppo del cinema in Umbria con tante iniziative anche al di fuori delle sale che la cooperativa porta avanti con continuità durante tutto l’anno. Il nuovodiè un racconto biografico della vita pubblica e privata di Enrico, in un momento cruciale della storia italiana e mondiale.