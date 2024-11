Ilgiorno.it - Bosco abbattuto. Piano mirato di riforestazione

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Una violenta tromba d’aria ha sconvolto il territorio del Legnanese il 23 luglio 2023, lasciando una scia di danni ingenti a Legnano, Canegrate, Busto Garolfo e San Giorgio su Legnano. Tra le aree più colpite, ildi via Terni a Canegrate, uno spazio verde di grande valore paesaggistico e sociale, frequentato fino a pochi anni fa anche dagli appassionati di mountain bike. Il maltempo ha devastato il 95% delle piante, ribaltate sia per la violenza del vento che per effetto domino, danneggiando anche gli alberi rimasti in piedi. La società Amga è intervenuta delimitando l’area e rimuovendo le piante cadute e quelle a rischio, avviando un programma triennale per il recupero del, che si estenderà fino al 2026. Il, curato dagli agronomi dell’ente, prevede interventi mirati alla ricrescita dele al ripristino delle condizioni ambientali.