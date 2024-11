Iltempo.it - Trump-Putin, il giallo della telefonata. Mosca nega tutto: "Un'invenzione"

È diventata unla presuntatra Donalde Vladimirdi cui ha parlato il Washington Post, ma che è stata smentita dal Cremlino. Secondo il quotidiano, durante la chiamata, che sarebbe avvenuta all'indomani delle elezioni americane,avrebbe esortato il leader russo a non intensificare la guerra in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto ai giornalisti che l'articolo era «semplicemente falso»,ndo che ci sia stata una. Il Post, citando diverse persone a conoscenzachiamata, ha riferito cheha ricordato ala considerevole presenza militare degli Stati Uniti in Europa e si è detto disponibile a ulteriori conversazioni per discutere «la risoluzioneguerra in Ucraina a breve termine». Steven Cheung, direttore delle comunicazioni di, non ha confermato nè smentito la, dicendo all'AFP che «non commenta le chiamate private tra il presidentee altri leader mondiali».