Dilei.it - Anticipazioni L’amica geniale 4, cosa succede nella prima puntata: il ritorno di Elena

L’attesissimode4 – Storia della bambina perduta debutta su Rai 1, portando in scena la quarta e ultima stagione di una delle serie più amate in Italia. L’appuntamento, fissato per l’11 novembre 2024, regalerà ai fan nuove intense emozioni, seguendo le vicende delle protagoniste Lenù e Lila amiche di lunga data che, nonostante le strade divergenti, continuano a essere legate da un destino che le riporta sempre l’una accanto all’altra. La serie, diretta da Laura Bispuri, si sviluppa in cinque prime serate, ognuna composta da due episodi, in cui Napoli e la sua essenza vibrante faranno da sfondo alla complessa rete di emozioni, legami e scontri che contraddistinguono le due protagoniste.Lade4 – Storia della bambina perdutaIn4, la vita di“Lenù” Greco (interpretata da Alba Rohrwacher), si trova a un punto cruciale: dopo anni trascorsi all’estero come scrittrice affermata e successi che l’hanno portata alla fama, decide di farea Napoli.