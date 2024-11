Lanazione.it - Balneari, scoppia la rabbia. Con il sì del decreto al Senato si preparano alle barricate

Versilia, 10 novembre 2024 – Il passaggio aldel-infrazioni ha ridisegnato ancora una volta lo scenario in cui si muove il mondo balneare. Gli ultimi sviluppi: concessioni prorogate fino a settembre 2027 e, in caso di aste, indennizzi per i concessionari uscenti calcolati sul valore degli investimenti sostenuti negli ultimi cinque anni. L’operazione è stata condotta dall’esecutivo per sanare un ampio ventaglio di possibilità che avrebbero potuto comportare procedure d’infrazione contro l’Italia da parte dell’Unione Europea. E se qualcuno ha incassato positivamente l’approvazione in Parlamento del-infrazioni, ci sono categorie – prima fra tutti proprio i– che si. E una certa frizione si è registrata anche in seno alla maggioranza: il deputato versiliese di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, imprenditore e meloniano della prima ora, pur ribadendo la propria fiducia al governo, ha votato contro al provvedimento.