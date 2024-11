Ilveggente.it - Atp Finals, dove vedere Sinner in diretta tv in chiaro e in streaming

Atpal via, è il giorno diil primo atto del torneo dei Maestri.Non c’è angolo di Torino che non sia tappezzato di manifesti. Il volto di Jannikè praticamente ovunque: nelle piazze, sotto i portici, lungo le strade. Non capita tutti i giorni, del resto, che un proprio connazionale partecipi, peraltro in qualità di numero 1 del mondo, ad una competizione importante quanto le Nitto Atp.Atpintv ine in(LaPresse) – Ilveggente.itE che le disputi da grande favorito per la vittoria, come se non bastasse, dopo una stagione costellata di successi e di grandi soddisfazioni. Non ci stupisce affatto, dunque, che sia il protagonista indiscusso di questa edizione del torneo dei Maestri, ultimo ed imperdibile appuntamento dell’anno.