Amsterdam attacco contro tifosi israeliani | cinque feriti 62 arresti

Giovedì notte adsi sono verificati gravi episodi di violenza, che hanno portato al ferimento dipersone e all'arresto di 62 persone. Le violenze, condotte da gruppi anti-, hanno avuto come obiettivo idel Maccabi Tel Aviv, che si trovavano in città per una partita di Europa Leaguel'Ajax.La polizia olandese ha confermato l'avvio di un'indagine approfondita sugli episodi, mentre le tensioni sono esplose anche nella piazza centrale della città, dove sono avvenuti scontri tra sostenitori del Maccabi Tel Aviv e manifestanti filo-palestinesi. In un post su X, la polizia diha riportato gli eventi senza fornire dettagli sulle persone ferite o sui profili degli arrestati.A seguito dell’incidente, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha inviato due aerei di soccorso adper aiutare i cittadiniin pericolo.