Madonna, lo sfogo della cantante sui social contro la vittoria di Donald Trump: "Scelto un criminale condannato per il guidare il Paese"

diladi. La pop-star si è lasciata andare suiesprimendo il suo disappunto sul nuovo Presidente degli Stati Uniti.ladi, loPhoto Credits: secoloditalia.itDurosuida parte didopo ladi. La pop-star ha condiviso una torta con su scritto ”Fuck” e, immediatamente, un commento diretto:“Ieri sera mi sono riempita la faccia con questa torta”.La rabbiaè stata sottolineata senza mezzi termini da partestessa che ha inveitoesplicando chiaramente il pensiero cheha a riguardo delle ultime elezioni avvenute negli USA. Il duro, però, è continuato ancora sempre attraverso le sue storie Instagram; la pop-star si è posta un quesito, criticando non solo la figura del neo-eletto Presidente Usa ma anche chi ha compiuto la scelta di votarlo interrogandosi a riguardo ed evidenziando la sua rabbia: “Sto cercando di capire perché un, uno stupratore, un bigotto sia statoperil nostrocon la giustificazione che sarebbe un bene per l’economia?”Foto in copertina: Photo Credits MyMoviesSeguici su Google NewsL'articolo, losuiladi: ”unper ilil” proviene da Metropolitan Magazine.