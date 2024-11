Lanazione.it - ’La collina della paura’. Il San Baronto si trasforma nella vetrina dell’horror fantasy

Animazioni, cosplayer, mercatino, street food ed anche musica: questi gli elementi che caratterizzeranno l’evento ’La, appuntamento in programma domani a San, in viaChiesa. Organizzato da Pro Loco ’Amici di San’, con il patrocinio del Comune di Lamporecchio, l’appuntamento si terrà nello spazio solitamene usato per l’organizzazione’Fierucola di maggio’. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale per garantire intrattenimento a adulti e bambini, in stile horror. Si inizia alle ore 14 e si andrà avanti fino a mezzanotte. L’assessore Scardigli ha raccomandato l’uso delle navette per raggiungere San. Le partenze sono previste ogni 30 minuti. I punti di ritrovo designati sono piazza Francesco Berni a Lamporecchio, piazza Piscine a Larciano, via Togliatti in località Mastromarco e presso i parcheggi Barco Reale, a San