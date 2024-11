Quotidiano.net - Guardie giurate sui tram

Suidi Firenze arrivano leper tutelare la sicurezza dei passeggeri e dei conducenti da intemperanze e violenze. A darne conto il Comune che parla di "progetto sperimentale" con Gest, la società di trasporto, e "risposta sperimentale in attesa di soluzioni più strutturali da parte del ministero, con l’arrivo della Pol-metro sullavia". L’obiettivo è duplice, spiega Palazzo Vecchio: da un lato "fare deterrenza contro i comportamenti che creano disagio ai passeggeri, come i bivacchi, ma anche fenomeni di microcriminalità e vandalismi"; dall’altro "avvertire in tempo reale le forze dell’ordine, purché possano intervenire tempestivamente, in caso di necessità". Lesono state "appositamente formate".