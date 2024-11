Bergamonews.it - Giovani agricoltori, Mazzoleni (Fdi): “Da Regione Lombardia 510mila euro per la Bergamasca”

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Bergamo. Ammontano a oltre 500.000le risorse destinate al territorio della provincia di Bergamo attraverso la misura dirivolta all’insediamento dei. Il bando, per complessivamente 2,2 milioni di, si inserisce in una pianificazione pluriennale con la qualesostiene l’avvio di nuove realtà imprenditoriali.“Le risorse destinate alla– commenta il consigliere di Fratelli d’Italia Alberto, componente della Commissione Agricoltura, montagna e foreste – rappresentano un grande risultato e permetteranno di sostenere l’attività di 11beneficiari orobici. Un aiuto concreto per le aree montane con ricadute positive sulla lotta allo spopolamento e al presidio dei territori più periferici”.“Un ringraziamento – aggiunge– va all’assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi, sempre attento anche ai territori montani e ai”.