Formazioni ufficiali Galatasaray-Tottenham Europa League 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ledi, partita valida per la quarta giornata dell’. Insieme all’Anderlecht, la squadra di Postecoglou è stata l’unica in grado a tenere il passo della Lazio finora. Si prospetta però impegnativa la trasferta in Turchia contro il, squadra che vanta giocatori del calibro di Osimhen, Icardi o Mertens e che non solo venderà cara la pelle ma partirà addirittura favorita. Ecco le scelte dei due allenatori.(3-4-1-2): Muslera; Ayhan, Sanchez, Bardakci; Yilmaz, Torreira, Sara, Akgun; Mertens; Osimhen, Icardi. Allenatore: Buruk(4-3-3): Forster; Porro, Dragusin, Gray, Davies; Maddison, Bissouma, Bergvall; Johnson, Lankshear, Son. Allenatore: PostecoglouSportFace.