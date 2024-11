Oasport.it - Cosa ha in serbo Ryoyu Kobayashi per il 2024-25? Le prospettive della rockstar del salto con gli sci

In Giappone “sono avanti”, in tutti i sensi. Culturale, tecnologico e di fuso orario. Per restare al loro passo, dalle nostre parti si può solo giocare d’anticipo. Allora, allo scopo di non inseguirli, affrontiamo oggi l’argomento, in maniera tale da non trovarci come d’abitudine alle terga di chi è nato nel Sol Levante.L’8 novembre, il fenomenale saltatore nipponico festeggerà il 28° compleanno. L’occasione è propizia per accendere un riflettore su di lui, quando mancano esattamente due settimane all’inizioCoppa del Mondo. Sarà interessante vedere quale genere di competitività avrà a Lillehammer, dove il 22 novembre si alzeranno le danze, in maniera tale da capire quali possano essere i suoi obiettivi stagionali.La sua off-season è stata intensa, perché ilda 291 metri effettuato in gran segreto in Islanda a fine aprile è stato il tema legato alcon gli sci maggiormente coperto a livello globale, ben più dei record abbattuti da Stefan Kraft ocinematografica vittoria di Peter Prevc a Planica.