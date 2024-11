Iltempo.it - Onda repubblicana al Congresso: preso il Senato, avanti alla Camera

Leggi tutto su Iltempo.it

Donald Trump è aritmeticamente il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Ap, Fox News e la Cnn hanno assegnato a Trump la vittoria in Pennsylvania, lo Stato chiave di queste elezioni con i suoi 19 grandi elettori. Ma al conto finale s'è aggiunta infine la vittoria in Wisconsin, consentendogli di raggiungere e superare i 270 grandi elettorali necessari per aggiudicarsi la Casa Bianca. Lo scrutinio continuerà solo per i numeri. Per la secvolta nella storia statunitense un ex presidente è stato eletto a un secondo mandato non consecutivo al primo. Era successo soltanto nell'Ottocento con Grover Cleveland. Per la secvolta su due nella storia statunitense una candidata donna è stata sconfitta, entrambe le volte da Trump. Trump era già salito sul palco a Palm Beach per pronunciare il suo primo discorso da nuovo Presidente degli Stati Uniti: "Guardate cosa sta succedendo, è incredibile.