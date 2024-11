Oasport.it - NASCAR, tre penalità dopo la gara di Martisville

Oltre al provvedimento effettuato dallanei confronti di Christopher Bell, gli organizzatori hanno deciso di sanzionare altri tre protagonisti a pochi giorni dalla prova di Martinville valida come Elimination Race del Round of 8 dei Playoffs. I piloti finiti sotto la lente d’ingrandimento sono Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1), Austin Dillon (RCR Chevrolet #3) e Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23), accusati di aver effettuato dei giochi di squadra nel finale della prova di settimana scorsa. Le due Chevrolet avrebbero infatti seguito senza attaccare la Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports di William Byron, in lotta per l’accesso al Championship 4 contro il già citato Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20). Quest’ultimo è stato parallelamente aiutato da Wallace, protagonista che ha perso posizioni in seguito ad un discutibile problema ad una ruota nel corso degli ultimi tre decisivi giri.