Elezioni Usa America spaccata in due Il politologo Jones | fratture profonde Ma il pericolo vero è la violenza

Roma, 6 novembre 2024 – A notte inoltrata l'unico dato certo sull'esito dellepresidenziali statunitensi è l'incertezza. Attesa e manifesta in un Paese in bilico fra la possibilità storica di far entrare la prima donna alla Casa Bianca e quella di rimettere il bastone del comando in mano a chi sepellisce i resti della Guerra fredda sotto una malcelata e controversa cordialità con la democratura di Vladimir Putin. Ma l'del Day after elettorale è soprattutto "un Paese polarizzato", così come esce dalla fotografia dell'analista statunitense Erik, direttore del Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute.