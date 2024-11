Ilrestodelcarlino.it - Nove giorni di celebrazioni per San Martino

di eventi, da venerdì al 18mbre a Casalecchio dove con la regia della Pro loco la cittadina sul Reno rende omaggio al suo patrono Sandi Tours e porta in piazza le tante voci della città. Tra piazza del Popolo, piazza del Monumento ai Caduti, via Marconi e alcuni luoghi diffusi sul territorio, prende il via l’edizione numero 30 di questa festa ricca di appuntamenti che prendono il via con l’inaugurazione in piazza e con lo scenografico corteo che collega il centro storico di qua e di là dal fiume, per approdare proprio all’ombra del campanile della chiesa di San, che sarà al centro della raccolta di fondi abbinata a questa edizione che vuole sostenere i lavori di ripristino del grande muraglione antico di fronte alla chiesa collassato la scorsa estate. In programma ci sono concerti e mercatini, gastronomia e itinerari, cantine aperte e festa degli alberi, escursioni e spettacoli, concerti di campane e premiazione dei casalecchiesi meritevoli, conferenze e presentazioni di libri, laboratori di cucina e proiezioni di film, premiazione degli sportivi e gran galà finale con la cena di beneficenza dedicata al ricordo di Carlo Gaggioli.