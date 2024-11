Iodonna.it - Insufficienza venosa come Tosca D’Aquino: cause, sintomi e soluzioni

L’è un disturbo comune, soprattutto tra le donne, che può portare a gonfiore, pesantezza e crampi alle gambe. Ne sa qualcosa anche l’attrice napoletanaD’Aquino, 58 anni, che ha recentemente condiviso la sua esperienza nel salotto televisivo di La volta buona Rai. Già tempo fa, l’attrice napoletana aveva raccontato di indossare calze a compressione e di cucinare ricette senza sale per gestire al meglio la sua condizione di. Ma quali sono ledi questa problematica e, soprattutto,puoi alleviarne i? Ne abbiamo parlato con l’esperto. Gambe gonfie: quattro rimedi fai da te da provare a casa XD’Aquino: i due problemi alla basesottolinea il dottor Riccardo Midolo, direttore sanitario dello studio medico LabQuarantadue a Milano, si parla diquando il sangue non riesce a ritornare in maniera opportuna al cuore.