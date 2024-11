Gamberorosso.it - Da 65 anni con la stella Michelin. Storia di Arnaldo, nella guida "rossa" ininterrottamente dalla prima edizione

non è certo un ristorante per gli amanti della cucina sperimentale o intellettuale, ma se cercate un pasto autentico e gustosopura tradizione emiliana questo è l’indirizzo giusto». È quello che scrive laa proposito dell’unico ristorante in Italia che ha mantenuto lasinassegnazione del 1959. Si chiamaClinica Gastronomica e si trova a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. In sua compagnia c’erano, tra gli altri, Al Gatto Nero di Torino (ancora aperto ma senza stelle), La Pesa e Savini a Milano, i 12 Apostoli a Verona (ora “casa” di Giancarlo Perbellini ), Alfredo alla Scrofa a Roma, Da Umberto a Napoli (che faceva anche la pizza, anche se lae unica pizzeria con laarriverà qualche anno più tardi , Tre Marie all’Aquila, Taverna Sarda a Cagliari.