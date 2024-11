Donnapop.it - Come ha reagito Paola Perego a La Talpa affidata a Diletta Leotta? Ecco cosa ha fatto la conduttrice di Citofonare Rai2

Latornerà questa sera con la sua quarta edizione; il reality, negli anni, è stato sempre condotto da, ma questa volta al timone ci saràhal’exdella trasmissione alla notizia? Inizialmente è rimasta in silenzio, poi, nelle scorse ore, ha finalmente detto la sua. La, comunque, andrà in onda in una versione rivisitata e il suo inizio ha subìto diversi scossoni; finalmente questa sera inizierà la quarta edizione! Il programma parte già male: si vocifera di una lite furiosa di Andreas Muller e Veronica Peparini proprio durante le registrazioni e di una rissa durante le riprese.ha dettosu La? Risse e liti a parte,ha detto la sua su Lae sulla conduzione; commentando un post di Marco Salvati, autore della trasmissione, ha scritto: “Non vedo l’ora, vi seguo!“.