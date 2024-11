Anteprima24.it - Capotreno accoltellato, è sciopero nazionale. Mastella: “Episodio barbaro e agghiacciante”

Tempo di lettura: 2 minutiDue coltellate al fianco solo perché stava facendo il suo lavoro. Oggi, in tutta Italia, è in corso unodi otto ore del personale ferroviario di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv e Trenord, in seguito al tristedelsannitasul treno regionale Genova-Busalla, all’altezza della stazione di Rivarolo. La protesta, dalle 9 alle 17, è stata proclamata dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. Treni cancellati o con ritardi che sfiorano le tre ore stamattina nelle stazioni di Roma e Tiburtina per lodel personale a bordo dei convogli. Code alle biglietterie per richiedere informazioni. Sull’è intervenuto anche il sindaco di Benevento, Clemente: “Esprimo totale e massima solidarietà al, che ha qui la sua famiglia,su un regionale in Liguria.