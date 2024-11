Lettera43.it - Will.i.am appoggia Kamala Harris: pubblicato il nuovo singolo Yes She Can

.i.am haun brano per sostenere la candidatura dialle presidenziali di Usa 2024. Il frontman dei Black Eyed Peas ha infatti rilasciato su Instagram e YouTube Yes She Can, nuova versione della canzone Yes We Can che incise nel 2008 in favore di Barack Obama. «Questo è un inno sentito che celebrae il potere di ogni popolo», ha scritto l’artista sui social. «Con il giorno delle elezioni alle porte, volevore il movimento e chiamare tutti all’azione con la promessa di ciò che possiamo realizzare assieme». Nel videoclip che accompagna la traccia, oltre allo stesso.i.am e a diverse persone di ogni etnia e origine, ci sono immagini dell’assalto al Campidoglio dei sostenitori di Trump del 6 gennaio 2021 e delle proteste per l’annullamento della sentenza Roe vs. Wade sull’aborto..i.