Moldova, la filoeuropeista Maia Sandu riconfermata presidente

Lafilo-occidentale dellaha vinto le elezioni ed è stata confermata per un secondo mandato battendo al ballottaggio Alexandr Stoianoglo, ex procuratore generale sostenuto dal partito socialista filo-russo. Con circa il 99% delle schede scrutinateha ottenuto il 55% dei voti, rispetto al 45% del suo avversario. “, avete vinto! Oggi, cari moldavi, avete dato una lezione di democrazia, degna di essere scritta nei libri di storia. Oggi avete salvato la“, sono state le prime parole didopo aver rivendicato la vittoria alle elezioni. L’affluenza alle urne è stata di oltre 1,68 milioni di persone, circa il 54% degli aventi diritto. Von der Leyen su vittoria: “Felice di lavorare per futuro europeo” “Sono felice di continuare a lavorare con te per un futuro europeo per lae il suo popolo”.