Elezioni presidenziali Usa perché la Pennsylvania sarà decisiva

New York, 4 novembre 2024 – La Liberty bell di Filadelfia, uno dei simboli della rivoluzione americana, potrebbe ancora metaforicamente suonare per il prossimo presidente.è in, il più popoloso dei sette ‘swing states’, gli stati in bilico, che quasi certamente si deciderà la consultazione elettorale. Il motivo è semplice. L’elettorato è diviso sostanzialmente a metà e il numero di grandi elettori, ben 19, è il più alto tra gli ‘swing states’. Prevalere qui è dannatamente complicato. Le due grandi aree urbane dello Stato, Filadelfia e Pittsburgh, favoriscono infatti pesantemente i democratici. Tra le due si trovano però vaste aree rurali in cui dominano i repubblicani. epa11690599 A woman passes signs encouraging early voting near Philadelphia City Hall in Philadelphia,, USA, 29 October 2024.