Milan, un tempo di sofferenza (e contestazione). Poi passa a Monza: decide Reijnders

Ilsoffre in avvio ma espugna il campo delper 1-0, conquistando il primo successo in campionato lontano da San Siro. E'a firmare il gol vittoria sul finale di primo. A pungere per primi sono i brianzoli, che al 7' vanno in vantaggio grazie a Mota Carvalho ma l'arbitro annulla per un precedente fallo di Bondo su Hernandez. Al quarto d'ora, Maldini si divora il possibile 1-0 quando calcia fuori a botta sicura, vanificando un assist dalla destra di Pereira. Al 20' e' Okafor a fallire una grande occasione, quando lo svizzero calcia debolmente con il destro da ottima posizione dopo essere stato ben smarcato da Morata. Sul fronte opposto, cinque minuti piu' tardi, Maldini impegna Maignan con una conclusione dalla lunga distanza che il portiere francese devia in corner.